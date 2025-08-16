Орбан радуется встрече Трампа и Путина: "теперь мир стал безопаснее"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан приветствовал встречу президентов РФ и США на Аляске и считает, что теперь "мир стал безопаснее".

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AFP.

Орбан заявил, что встреча главы Кремля и Дональда Трампа и разморозка отношений РФ и США являются шагом, снижающим угрозу ядерной эскалации.

"Мы годами наблюдали, как две крупнейшие ядерные державы разрушали сотрудничество между собой и обменивались недружественными заявлениями. Теперь это закончилось. Сегодня мир стал более безопасным местом, чем был вчера", – заявил премьер Венгрии.

Перед встречей лидеров на Аляске он заявлял, что лидеры ключевых государств ЕС должны были бы "лететь в Москву" и тоже говорить с Путиным, чтобы не остаться в стороне от процесса.

Также Орбан не поддержал совместное заявление лидеров ЕС в поддержку Украины перед встречей на Аляске.

Напомним, также на этой неделе российская Служба внешней разведки обвинила Еврокомиссию в намерениях "сменить режим в Будапеште" и привести к власти главного соперника действующего премьера Виктора Орбана – лидера оппозиционной партии "Тиса" Петера Мадяра.

После этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто подтвердил эти обвинения, а Мадяр назвал заявление из Москвы вмешательством во внутреннюю политику Венгрии.

Подробный анализ и инсайдерская информация о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" Победа Путина, удар по Украине.