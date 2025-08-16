Трамп розповів про підсумки всіх розмов і вважає, що краще "одразу угода, ніж перемир’я"

Президент США Дональд Трамп окремим дописом повідомив підсумки своїх переговорів з правителем РФ на Алясці та заявив, що вважає за краще одразу говорити про "мирну угоду, а не перемир’я".

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив у своїй соцмережі Truth Social.

Трамп повторив, що вважає, що зустріч з Путіним "пройшла дуже добре" і це був "великий і дуже успішний день".

"Зустріч з президентом Росії Владіміром Путіним пройшла дуже добре, як і нічний телефонний дзвінок з президентом України Зеленським, низкою європейських лідерів, у тому числі дуже шанованим генсеком НАТО", – заявив президент США.

"Усі сходяться на думці, що найкращий спосіб завершити цю жахливу війну між Росією і Україною – одразу займатися мирною угодою, яка б поклала край війні, а не лише перемир’ям – яких часто не дотримуються", – продовжив Трамп.

Він підтвердив, що прийме Володимира Зеленського в Овальному кабінеті у другій половині дня 18 серпня.

"Якщо все складеться, тоді ми будемо планувати зустріч з президентом Путіним", – додав президент США, не уточнюючи, чи говорить про двосторонній, чи тристоронній формат.

Перед цим ЗМІ стало відомо, що Трамп нібито заявив Україні і європейцям, що очільник Кремля Владімір Путін хоче одразу говорити про умови завершення війни, а не паузу у бойових діях, і Трамп вважає, що це було б краще.

Як відомо, Трамп після зустрічі на Алясці заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Також він анонсував нові переговори з очільником Кремля і сказав, що буде брати участь у зустрічі Зеленського та Путіна, якщо така відбудеться.

Володимир Зеленський повідомив, що у понеділок 18 серпня летить до Вашингтона на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" Перемога Путіна, удар по Україні.