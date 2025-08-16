Трамп рассказал об итогах всех переговоров и считает, что лучше "сразу соглашение, чем перемирие"

Президент США Дональд Трамп в отдельном сообщении сообщил итоги своих переговоров с правителем РФ на Аляске и заявил, что предпочитает сразу говорить о "мирном соглашении, а не перемирии".

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил в своей соцсети Truth Social.

Трамп повторил, что считает встречу с Путиным "очень хорошей" и что это был "большой и очень успешный день".

"Встреча с президентом России Владимиром Путиным прошла очень хорошо, как и ночной телефонный звонок с президентом Украины Зеленским, рядом европейских лидеров, в том числе очень уважаемым генсеком НАТО", – заявил президент США.

"Все сходятся во мнении, что лучший способ завершить эту ужасную войну между Россией и Украиной – сразу заняться мирным соглашением, которое положило бы конец войне, а не только перемирием – которые часто не соблюдается", – продолжил Трамп.

Он подтвердил, что примет Владимира Зеленского в Овальном кабинете во второй половине дня 18 августа.

"Если все сложится, тогда мы будем планировать встречу с президентом Путиным", – добавил президент США, не уточняя, говорит ли он о двустороннем или трехстороннем формате.

Перед этим СМИ стало известно, что Трамп якобы заявил Украине и европейцам, что глава Кремля Владимир Путин хочет сразу говорить об условиях завершения войны, а не о паузе в боевых действиях, и Трамп считает, что это было бы лучше.

Как известно, Трамп после встречи на Аляске заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Также он анонсировал новые переговоры с главой Кремля и сказал, что будет участвовать во встрече Зеленского и Путина, если такая состоится.

Владимир Зеленский сообщил, что в понедельник, 18 августа, летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Подробный анализ и инсайдерская информация о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" Победа Путина, удар по Украине.