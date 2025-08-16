Трамп согласовал с Путиным гарантии безопасности для Украины "как в НАТО" – источники

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и европейские союзники обсуждали гарантии безопасности для Украины "в стиле пятой статьи" Североатлантического договора, но не в рамках НАТО.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает CNN, также это подтверждает источник "Европейской правды".

Неназванный европейский чиновник сказал CNN, что европейские лидеры и президент США в разговоре после переговоров Трампа с главой Кремля на Аляске обсуждали возможное предоставление Украине гарантий безопасности "в стиле статьи 5" в рамках потенциального мирного соглашения.

При этом, отметил собеседник, о привлечении НАТО в эти потенциальные гарантии речи не идет. Конкретные детали предложения неизвестны.

Источник "Европейской правды", поинформированный о ходе переговоров, подтвердил такое предложение обсуждения и уточнил, что во время телефонных переговоров это звучало в формулировке "non-NATO article 5 security guarantees".

"Эту идею на переговорах предложила американская сторона как одну из гарантий безопасности для Украины, якобы согласованную на Аляске с Путиным", – добавил источник.

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня. Также известно, что в понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

