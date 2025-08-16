Каллас: Путин не хочет прекращать войну и затягивает переговоры, надо усилить санкции

Хозяин Кремля Владимир Путин затягивает мирные переговоры и не намерен завершать войну в ближайшее время, поэтому, чтобы заставить Россию к миру, ЕС продолжит поддерживать Украину и давить на РФ, в том числе путем подготовки 19-го пакета санкций.

Об этом 16 августа сообщила высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас, текст заявления которой был передан "Европейской правде".

Каллас не верит в готовность Путина завершить войну и призывает к увеличению давления.

"Суровая реальность заключается в том, что Россия не намерена заканчивать эту войну в ближайшее время. Даже во время встречи делегаций Россия осуществила новые атаки против Украины", – говорится в заявлении.

Каллас отметила, что "Путин продолжает затягивать переговоры и надеется выйти сухим из воды. Он покинул Анкоридж, не сделав никаких обязательств по прекращению убийств".

"США имеют силу заставить Россию вести серьезные переговоры. ЕС будет работать с Украиной и США, чтобы российская агрессия не достигла успеха и чтобы любой мир был устойчивым". Москва не закончит войну, пока не осознает, что не может ее продолжать", – напомнила высокая представительница ЕС.

"Поэтому Европа и в дальнейшем будет поддерживать Украину, в том числе работая над 19-м пакетом санкций против России", – подчеркнула Кая Каллас.

По ее мнению, "настоящая первопричина войны заключается в империалистической внешней политике России, а не в вымышленном дисбалансе в европейской архитектуре безопасности".

Как сообщалось, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня. Также известно, что в понедельник Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

Детальный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. о чем Трамп договорился на Аляске".