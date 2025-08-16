Сибіга після зустрічі Трампа з Путіним заявив про ключовий пріоритет України

Український міністр закордонних справ Андрій Сибіга у контексті переговорів президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним заявив про необхідність посилення тиску на Росію і просування ідеї миру завдяки силі.

Про це очільник українського МЗС написав в Х, повідомляє "Європейська правда".

Сибіга зазначив, що Україна вдячна США за їхню "участь і незмінну прихильність підтримці України та просуванню миру".

У цьому контексті він наголосив на важливості зустрічі лідерів України та США у Вашингтоні в понеділок, щоб обговорити подальші кроки щодо припинення війни.

"Ми цінуємо позитивні сигнали американської сторони про готовність працювати над створенням надійної інфраструктури гарантій безпеки для України. Ми також підтримуємо зусилля президента Трампа щодо організації тристоронньої зустрічі лідерів України, США та Росії", – підкреслив Сибіга.

Водночас, за його словами, необхідно, щоб Путін "повинен розуміти наслідки затягування війни".

"У минулому він занадто багато брехав і повністю дискредитував своє слово. Тільки його дії є реальним показником того, чи дійсно він готовий покласти край терору і агресії", – нагадав міністр.

Тому, як зазначив Сибіга, стратегія миру завдяки силі залишається пріоритетом для України, і ключовими компонентами цього є посилення тиску на РФ і зміцнення України.

"У цей вирішальний момент ми тісно координуємо свої дії з усіма нашими союзниками і дякуємо їм за підтримку і єдність. Трансатлантична єдність має першорядне значення для досягнення міцного миру і безпеки для всіх нас", – додав міністр.

Він зауважив, що Україна лишається відданою мирним зусиллям і продовжуватиме "використовувати будь-яку, навіть найменшу можливість, щоб покласти край війні, врятувати життя і звільнити наших людей".

Сибіга також розповів, що під час бесіди з Трампом президент Зеленський також висловив подяку першій леді США Меланії Трамп за її "щиру увагу та зусилля щодо повернення силоміць депортованих українських дітей". справжній акт гуманізму.

"Ми продовжуємо працювати над досягненням миру та зміцненням України в усіх сферах", – резюмував глава МЗС України.

Як відомо, Дональд Трамп також заявив європейцям, що Путін хоче одразу "мирну угоду", а не припинення вогню.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".