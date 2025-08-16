Сибига после встречи Трампа с Путиным заявил о ключевом приоритете Украины

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига в контексте переговоров президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным заявил о необходимости усиления давления на Россию и продвижения идеи мира благодаря силе.

Об этом глава украинского МИД написал в Х, сообщает "Европейская правда".

Сибига отметил, что Украина благодарна США за их "участие и неизменную приверженность поддержке Украины и продвижению мира".

В этом контексте он подчеркнул важность встречи лидеров Украины и США в Вашингтоне в понедельник, чтобы обсудить дальнейшие шаги по прекращению войны.

"Мы ценим позитивные сигналы американской стороны о готовности работать над созданием надежной инфраструктуры гарантий безопасности для Украины. Мы также поддерживаем усилия президента Трампа по организации трехсторонней встречи лидеров Украины, США и России", – подчеркнул Сибига.

В то же время, по его словам, необходимо, чтобы Путин "должен понимать последствия затягивания войны".

"В прошлом он слишком много лгал и полностью дискредитировал свое слово. Только его действия являются реальным показателем того, действительно ли он готов положить конец террору и агрессии", – напомнил министр.

Поэтому, как отметил Сибига, стратегия мира благодаря силе остается приоритетом для Украины, и ключевыми компонентами этого являются усиление давления на РФ и укрепление Украины.

"В этот решающий момент мы тесно координируем свои действия со всеми нашими союзниками и благодарим их за поддержку и единство. Трансатлантическое единство имеет первостепенное значение для достижения прочного мира и безопасности для всех нас", – добавил министр.

Он отметил, что Украина остается приверженной мирным усилиям и будет продолжать "использовать любую, даже самую малую возможность, чтобы положить конец войне, спасти жизни и освободить наших людей".

Сибига также рассказал, что во время беседы с Трампом президент Зеленский также выразил благодарность первой леди США Мелании Трамп за ее "искреннее внимание и усилия по возвращению насильно депортированных украинских детей". Это настоящий акт гуманизма.

"Мы продолжаем работать над достижением мира и укреплением Украины во всех сферах", – резюмировал глава МИД Украины.

Как известно, Дональд Трамп также заявил европейцам, что Путин хочет сразу "мирное соглашение", а не прекращение огня.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".