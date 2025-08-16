Президент Фінляндії підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих"

Президент Фінляндії Александер Стубб підтвердив свою участь у засіданні країн так званої "коаліції рішучих" у неділю, 17 серпня.

Про це йдеться в заяві пресслужби фінського президента, повідомляє "Європейська правда".

"Президент Александер Стубб візьме участь у зустрічі глав держав коаліції країн, що підтримують Україну, яка відбудеться в неділю, 17 серпня 2025 року", – йдеться в заяві.

Зустріч проходитиме під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.

Засідання відбудеться у відеоформаті.

Нагадаємо, Макрон після саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці анонсував засідання "коаліції рішучих".

Повідомляли також, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".