Президент Фінляндії підтвердив участь у зустрічі "коаліції рішучих"
Президент Фінляндії Александер Стубб підтвердив свою участь у засіданні країн так званої "коаліції рішучих" у неділю, 17 серпня.
Про це йдеться в заяві пресслужби фінського президента, повідомляє "Європейська правда".
"Президент Александер Стубб візьме участь у зустрічі глав держав коаліції країн, що підтримують Україну, яка відбудеться в неділю, 17 серпня 2025 року", – йдеться в заяві.
Зустріч проходитиме під головуванням президента Франції Емманюеля Макрона, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера.
Засідання відбудеться у відеоформаті.
Нагадаємо, Макрон після саміту Дональда Трампа і Владіміра Путіна на Алясці анонсував засідання "коаліції рішучих".
Повідомляли також, що у понеділок президент України Володимир Зеленський летить у Вашингтон на переговори з Трампом.
Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні. Про що Трамп домовився на Алясці".