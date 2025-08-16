Президент Финляндии подтвердил участие во встрече "коалиции решительных"

Президент Финляндии Александер Стубб подтвердил свое участие в заседании стран так называемой "коалиции решительных" в воскресенье, 17 августа.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы финского президента, сообщает "Европейская правда".

"Президент Александер Стубб примет участие во встрече глав государств коалиции стран, поддерживающих Украину, которая состоится в воскресенье, 17 августа 2025 года", – говорится в заявлении.

Встреча пройдет под председательством президента Франции Эмманюэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Заседание состоится в видеоформате.

Напомним, Макрон после саммита Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске анонсировал заседание "коалиции решительных".

Сообщалось также, что в понедельник президент Украины Владимир Зеленский летит в Вашингтон на переговоры с Трампом.

