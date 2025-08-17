Мерц хоче дати Зеленському "кілька хороших порад" щодо зустрічі з Трампом

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц хоче дати президенту України Володимиру Зеленському пораду щодо зустрічі з лідером США Дональдом Трампом у Вашингтоні 18 серпня.

Його слова цитує N-TV, пише "Європейська правда".

Як відомо, Зеленський зустрінеться з Трампом у Вашингтоні в понеділок, 18 серпня, щоб обговорити результати саміту президента США із очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці.

Після того, як попередня зустріч президентів України та США у Білому домі закінчилася історичним скандалом, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц вважає своїм обов'язком дати Зеленському поради.

"Президент попросив поради. Він також побачив, що моя зустріч з Дональдом Трампом пройшла зовсім інакше, ніж його. Ми вже детально обговорили це", – сказав Мерц.

За словами німецького канцлера, розмова між ним та Зеленським запланована у неділю, 17 серпня, вдень.

"Ми разом дамо йому кілька хороших порад", – додав Мерц.

Як писали ЗМІ, європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва.

Мова йде про президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Нагадаємо, після зустрічі двох лідерів на Алясці Трамп заявив, що домовився з Путіним про обмін територіями і "Зеленський має це прийняти".

Детальний аналіз та інсайди щодо того, про що домовилися Путін і Трамп, читайте у статті "ЄвроПравди" "Перемога Путіна, удар по Україні.Про що Трамп домовився на Алясці".