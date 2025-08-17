Мерц хочет дать Зеленскому "несколько хороших советов" по встрече с Трампом

Канцлер Германии Фридрих Мерц хочет дать президенту Украины Владимиру Зеленскому совет по поводу встречи с лидером США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа.

Его слова цитирует N-TV, пишет "Европейская правда".

Как известно, Зеленский встретится с Трампом в Вашингтоне в понедельник, 18 августа, чтобы обсудить результаты саммита президента США с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске.

После того, как предыдущая встреча президентов Украины и США в Белом доме закончилась историческим скандалом, канцлер Германии Фридрих Мерц считает своим долгом дать Зеленскому советы.

"Президент попросил совета. Он также увидел, что моя встреча с Дональдом Трампом прошла совсем иначе, чем его. Мы уже подробно обсудили это", – сказал Мерц.

По словам немецкого канцлера, разговор между ним и Зеленским запланирован на воскресенье, 17 августа, днем.

"Мы вместе дадим ему несколько хороших советов", – добавил Мерц.

Как писали СМИ, европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева.

Речь идет о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.

Напомним, после встречи двух лидеров на Аляске Трамп заявил, что договорился с Путиным об обмене территориями и "Зеленский должен это принять".

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".