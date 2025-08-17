Укр Рус Eng

Мерц у Вашингтоні планує обговорити "збереження санкційного тиску" на Росію

Новини — Неділя, 17 серпня 2025, 13:37 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час свого візиту у Вашингтон 18 серпня планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами, які будуть брати участь у перемовинах, питання збереження санкцій щодо Росії.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили у прес-службі федерального уряду Німеччини з посиланням на речника Штефана Корнеліуса.

Мерц у Вашингтоні підніме питання продовження санкційного тиску на Росію.

"Перемовини у Вашингтоні будуть зосереджені на гарантіях безпеки, територіальних питаннях та подальшій підтримці України в її захисті від російської агресії", – розповів речник уряду Німеччини. 

"Це також включає збереження санкційного тиску", – додав він.

Як повідомляла "Європейська правда", канцлер Німеччини Мерц у понеділок летить у Вашингтон на зустріч Трампа й Зеленського.

Своєю чергою, президент Зеленський прибуде до Брюсселя у неділю, 17 серпня, та проведе перемовини з президенткою фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії також має намір бути присутня у Вашингтоні 18 серпня.

Раніше повідомлялося, що європейські лідери хочуть відправити до Вашингтона в понеділок, 18 серпня, на зустріч президентів України та США своїх "важковаговиків" для підтримки Києва. Мова йшла початково про президента Фінляндії Александра Стубба та генерального секретаря НАТО Марка Рютте.

Фрідріх Мерц санкції Трамп
