Мерц в Вашингтоне планирует обсудить "сохранение санкционного давления" на Россию

Канцлер Германии Фридрих Мерц во время своего визита в Вашингтон 18 августа планирует обсудить с президентом США Дональдом Трампом и другими лидерами, которые будут участвовать в переговорах, вопрос сохранения санкций в отношении России.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" сообщили в пресс-службе федерального правительства Германии со ссылкой на представителя Штефана Корнелиуса.

Мерц в Вашингтоне поднимет вопрос продолжения санкционного давления на Россию.

"Переговоры в Вашингтоне будут сосредоточены на гарантиях безопасности, территориальных вопросах и дальнейшей поддержке Украины в ее защите от российской агрессии", – рассказал представитель правительства Германии.

"Это также включает сохранение санкционного давления", – добавил он.

Как сообщала "Европейская правда", канцлер Германии Мерц в понедельник летит в Вашингтон на встречу Трампа и Зеленского.

В свою очередь, в воскресенье, 17 августа, президент Зеленский прибудет в Брюссель, где проведет переговоры с президентом фон дер Ляйен.

Президент Еврокомиссии также намерена присутствовать в Вашингтоне 18 августа.

Европейские лидеры хотят отправить в Вашингтон в понедельник, 18 августа, на встречу президентов Украины и США своих "тяжеловесов" для поддержки Киева. Изначально речь шла о президенте Финляндии Александре Стуббе и генеральном секретаре НАТО Марке Рютте.