У НАТО підтвердили участь Рютте у переговорах Зеленського і Трампа у США

У НАТО підтвердили у неділю, що генсек Марк Рютте вилетить до Вашингтона для участі у переговорах президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та низкою європейських лідерів.

Про це повідомила пресслужба Альянсу, пише "Європейська правда".

Переговори відбудуться за підсумками саміту лідерів США та Росії 15 серпня щодо завершення війни в Україні.

"18 серпня 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте відвідає Вашингтон, округ Колумбія. Генеральний секретар візьме участь у зустрічі, організованій президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, за участю президента України Володимира Зеленського та інших європейських лідерів", – повідомили в Альянсі.

Раніше про те, що генсек НАТО може долучитись до переговорів у Вашингтоні, інформували ЗМІ.

За останніми повідомленнями, відразу кілька європейських лідерів приєднаються до Зеленського для зустрічі з Трампом у Білому домі в понеділок.

Зокрема, це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Фінляндії Александер Стубб, президент Франції Еммануель Макрон та прем'єрка Італії Джорджа Мелоні.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що на зустрічі планує обговорити питання збереження санкцій щодо Росії.

Своєю чергою, президент Зеленський прибуде до Брюсселя у неділю, 17 серпня, та проведе перемовини з президенткою фон дер Ляєн.