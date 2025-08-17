В НАТО подтвердили участие Рютте в переговорах Зеленского и Трампа в США

В НАТО подтвердили в воскресенье, что генсек Марк Рютте вылетит в Вашингтон для участия в переговорах президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и рядом европейских лидеров.

Об этом сообщила пресс-служба Альянса, пишет "Европейская правда".

Переговоры состоятся по итогам саммита лидеров США и России 15 августа по завершению войны в Украине.

"18 августа 2025 года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетит Вашингтон, округ Колумбия. Генеральный секретарь примет участие во встрече, организованной президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом, с участием президента Украины Владимира Зеленского и других европейских лидеров", – сообщили в Альянсе.

Ранее о том, что генсек НАТО может присоединиться к переговорам в Вашингтоне, сообщали СМИ.

По последним сообщениям, сразу несколько европейских лидеров присоединятся к Зеленскому для встречи с Трампом в Белом доме в понедельник.

В частности, это президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Финляндии Александер Стубб, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Италии Джорджа Мелони.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что на встрече планирует обсудить вопрос сохранения санкций в отношении России.

В свою очередь, президент Зеленский прибудет в Брюссель в воскресенье, 17 августа, и проведет переговоры с президентом фон дер Ляйен.