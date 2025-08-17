СМИ: Путин называл Китай одним из возможных гарантов безопасности Украины

Лидер России Владимир Путин на встрече с американским президентом Дональдом Трампом 15 августа не был против гарантий безопасности для Украины и называл Китай одним из государств, которое могло бы предоставить такие гарантии.

Об этом стало известно изданию Axios от неназванного источника, сообщает "Европейская правда".

По словам источника, Путин действительно заявил, что готов обсудить вопрос гарантий безопасности для Украины.

"Но он назвал Китай одним из возможных гарантов, что, вероятно, означает, что он выступит против создания сил безопасности, в состав которых войдут войска государств НАТО", – отмечает издание.

По словам неназванного украинского чиновника, Украина была полна надежды из-за того, что Трамп поддержал идею гарантий безопасности для Украины в телефонном разговоре после саммита с Путиным.

Трамп заявил, что это не будет миссия НАТО, но Украина надеется, что США будут участвовать в ней в определенной форме.

Чиновник отметил, что этот вопрос будет обсужден во время визита Зеленского в Белый дом 18 августа.

