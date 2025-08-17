Макрон: жодна країна не віддасть території без гарантій для решти території

Президент Франції Емманюель Макрон наполягає на наданні Україні надійних гарантій безпеки у випадку, якщо буде досягнуто угоди з Росією про мирне врегулювання.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав після участі у зустрічі "коаліції рішучих" в неділю, його цитує The Guardian.

Напередодні понеділкових переговорів у США з Дональдом Трампом Макрон заявив, що для "досягнення тривалого миру в Україні, Україна потребує сильної армії".

Він додав, що європейські союзники хочуть, щоб "територіальна цілісність України поважалася", і що "Україна має бути представлена на будь-яких переговорах щодо її майбутнього".

Емманюель Макрон також підкреслив, що "жодна країна не може погодитися на втрату територій, якщо не має гарантій безпеки для решти своєї території".

Він наголосив, що мета візиту європейських лідерів до Вашингтона спільно з Володимиром Зеленським – продемонструвати єдиний фронт України та її європейських союзників.

Французький президент додав: "Якщо ми сьогодні слабкі, завтра ми заплатимо високу ціну... Якщо Європа хоче бути вільною і незалежною, ми маємо бути сильними і нас мають поважати".

Макрон також заявив, що Росія не прагне миру, натомість хоче капітуляції України.

Макрон буде серед європейських лідерів, які супроводжуватимуть у понеділок Зеленського під час його візиту у Білий дім.

Як очікується, Трамп спершу проведе тет-а-тет з Зеленським, європейські лідери долучаться опісля.