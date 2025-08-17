Макрон: Росія пропонує мир, що є капітуляцією

Президент Франції Емманюель Макрон після участі у зустрічі "коаліції рішучих" у неділю заявив, що Росія не прагне миру, натомість хоче капітуляції України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Макрон сказав на пресконференції, його слова наводить Le Figaro.

"Ми хочемо миру: міцного, тривалого миру, якому передуватиме повернення полонених, невинних людей, і який поважатиме суверенітет та територіальну цілісність усіх країн", – заявив Еммануель Макрон після зустрічі "коаліції рішучих".

Натомість Росія, сказав він, не прагне справжнього миру, а хоче капітуляції України.

"Є лише одна держава, яка пропонує мир, що буде капітуляцією: Росія", – сказав французький президент

Він наголосив, що якщо союзники будуть слабкими перед Росією, то підготують майбутні конфлікти.

"Я не думаю, що президент Путін хоче миру. Я думаю, що він хоче капітуляції України", – повторив ще раз французький лідер.

Він висловив переконання, що президент США Дональд Трамп "хоче миру" та закликав не визнавати право сильного, щоб не створити новий міжнародний порядок, який більше не грунтуватиметься на праві.

У цьому контексті, сказав Макрон, європейці обов’язково повинні бути присутніми на "наступних самітах щодо України".

Зеленський розповів, що на зустрічі у неділю члени "коаліції рішучих" скоординували позиції напередодні його візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Макрон буде серед європейських лідерів, які супроводжуватимуть у понеділок Зеленського під час його візиту у Білий дім.