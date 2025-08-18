Трамп вважає, що Путін хотів би провести саміт будь-де, аби не в США

Президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Путін волів би провести саміт будь-де, тільки не в Штатах.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що "фейкові новини вже три дні твердять", що він "зазнав великої поразки", дозволивши очільнику Кремля Владіміру Путіну провести саміт у Сполучених Штатах.

"Насправді він із задоволенням провів би зустріч де завгодно, тільки не в США, і фейкові новини це прекрасно знають. Це була головна точка суперечки! Якби ми провели саміт десь в іншому місці, підконтрольні демократам медіа заявили б, що це жахлива ідея", – написав він.

Скриншот: Truth Social

Звернемо увагу, що 18 серпня президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

Напередодні зустрічі із Зеленським Трамп заявив, що український президент може "майже миттєво" завершити війну з Росією, якщо захоче.

