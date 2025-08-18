Трамп считает, что Путин хотел бы провести саммит где угодно, только не в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы провести саммит где угодно, только не в Штатах.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".
Трамп заявил, что "фейковые новости уже три дня твердят", что он "потерпел "крупное поражение", позволив главе Кремля Владимиру Путину провести саммит в Соединенных Штатах.
"На самом деле он с удовольствием провел бы встречу где угодно, только не в США, и фейковые новости это прекрасно знают. Это была главная точка спора! Если бы мы провели саммит где-то в другом месте, подконтрольные демократам СМИ заявили бы, что это ужасная идея", – написал он.
Обратим внимание, что 18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным.
Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.
Накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский президент может "почти мгновенно" завершить войну с Россией, если захочет.
