Трамп считает, что Путин хотел бы провести саммит где угодно, только не в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин хотел бы провести саммит где угодно, только не в Штатах.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что "фейковые новости уже три дня твердят", что он "потерпел "крупное поражение", позволив главе Кремля Владимиру Путину провести саммит в Соединенных Штатах.

"На самом деле он с удовольствием провел бы встречу где угодно, только не в США, и фейковые новости это прекрасно знают. Это была главная точка спора! Если бы мы провели саммит где-то в другом месте, подконтрольные демократам СМИ заявили бы, что это ужасная идея", – написал он.

Скриншот: Truth Social

Обратим внимание, что 18 августа президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Накануне встречи с Зеленским Трамп заявил, что украинский президент может "почти мгновенно" завершить войну с Россией, если захочет.

