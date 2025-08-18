"Коаліція рішучих" готова до розгортання сил в Україні після бойових дій

Лідери "коаліції рішучих" будуть готові розгорнути багатонаціональні сили безпеки в Україні після припинення бойових дій.

Про це йдеться в заяві президента Франції Емманюеля Макрона та прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, які в неділю, 17 серпня, спільно головували на віртуальній зустрічі групи лідерів коаліції, пише "Європейська правда".

Як йдеться у заяві, лідери зібралися 17 серпня, щоб обговорити підтримку України та наступні кроки в мирних переговорах після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним на Алясці.

Лідери країн "ще раз наголосили на готовності розгорнути сили безпеки після припинення бойових дій, а також допомогти убезпечити повітряний та морський простори України та відновлення Збройних сил України".

"Лідери підтвердили свою незмінну підтримку України та високо оцінили прагнення президента Зеленського до справедливого і тривалого миру, який він готує під час подальших консультацій з президентом Трампом у Вашингтоні", – йдеться у заяві.

Також вони високо оцінили зобов’язання Трампа щодо надання гарантій безпеки Україні.

17 серпня Зеленський розповів, що члени "коаліції рішучих" скоординували позиції напередодні його візиту до Вашингтона для зустрічі з Трампом.

А Макрон після участі у зустрічі "коаліції рішучих" заявив, що Росія не прагне миру, натомість хоче капітуляції України.

18 серпня Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.