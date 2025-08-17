Зеленський розповів про переговори з "коаліцією рішучих" перед зустріччю з Трампом

Президент Володимир Зеленський розповів, що у неділю члени "коаліції рішучих" скоординували позиції напередодні його візиту до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом.

Про це Зеленський розповів у своїх соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Зеленський назвав "дуже корисною" розмову з учасниками коаліції напередодні його переговорів з Дональдом Трампом.

"Продовжуємо координацію наших спільних позицій. Чітка підтримка незалежності та суверенітету України. Усі погоджуються, що кордони держав не мають змінюватись силою. Усі підтримують, що ключові питання мають вирішуватись за участю України у тристоронньому форматі: Україна, США, російський керівник", – написав Зеленський.

Він окреслив як "історичне" рішення США долучитись до надання гарантій безпеки для України.

"Гарантії безпеки за результатами нашої спільної роботи мають бути дійсно дуже практичними й давати захист на землі, у небі та на морі, а також мають розроблятись за участю Європи. Звісно, ми говорили, як припинити вбивства якнайшвидше. Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода – дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", – повідомив Зеленський.

18 серпня Володимир Зеленський у Вашингтоні зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф заявив, що глава Кремля Владімір Путін на саміті на Алясці погодився на надання Україні "міцних гарантій безпеки" з боку США та європейських союзників в рамках потенційної мирної угоди.

Зеленський заявив у неділю, що у нього немає детальної інформації про те, які гарантії безпеки для України обговорювали Трамп і Путін на Алясці – але він відзначив "важливий сигнал" від президента США.

Очікується, що це питання буде обговорено під час візиту Володимира Зеленського до Білого дому 18 серпня.