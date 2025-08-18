У Німеччині перед зустріччю Трампа і Зеленського закликали посилити тиск на РФ

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль у понеділок, 18 серпня, закликав надати Україні додаткову допомогу, щоб змусити Москву піти на поступки заради "справедливого і тривалого миру".

Про це він заявив під час пресконференції разом із міністром закордонних справ Японії Такеші Івая, цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Вадефуль відвідав Токіо у той час, коли президент США Дональд Трамп готується прийняти президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів, зокрема канцлера Німеччини Фрідріха Мерца у Білому домі.

Ця зустріч відбувається після переговорів Трампа з очільником Кремля Владіміром Путіним, які відбулися на Алясці.

Вадефуль заявив, що наразі весь світ дивиться на Вашингтон. Він закликав надати Україні додаткову допомогу, щоб змусити Москву піти на поступки заради "справедливого і тривалого миру".

"Надійні гарантії безпеки мають ключове значення, оскільки Україна повинна мати можливість ефективно захищатися навіть після припинення вогню та укладення мирної угоди", – наголосив він.

Як відомо, цього ж дня Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.