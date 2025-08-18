В Германии перед встречей Трампа и Зеленского призвали усилить давление на РФ

Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль в понедельник, 18 августа, призвал оказать Украине дополнительную помощь, чтобы заставить Москву пойти на уступки ради "справедливого и длительного мира".

Об этом он заявил во время пресс-конференции вместе с министром иностранных дел Японии Такеши Ивая, цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Вадефуль посетил Токио в то время, когда президент США Дональд Трамп готовится принять президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров, в частности канцлера Германии Фридриха Мерца в Белом доме.

Эта встреча проходит после переговоров Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, которые состоялись на Аляске.

Вадефуль заявил, что сейчас весь мир смотрит на Вашингтон. Он призвал оказать Украине дополнительную помощь, чтобы заставить Москву пойти на уступки ради "справедливого и длительного мира".

"Надежные гарантии безопасности имеют ключевое значение, поскольку Украина должна иметь возможность эффективно защищаться даже после прекращения огня и заключения мирного соглашения", – подчеркнул он.

Как известно, в этот же день Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.