У Литві починаються військові навчання Dragoon Fury 2025 за участю 90 одиниць техніки

На південному заході Литви в понеділок починаються навчання Dragoon Fury 2025 драгунського батальйону імені Великого князя Литовського Бутігейдіса, в яких беруть участь близько 600 військовослужбовців і 90 одиниць техніки.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Як оголосили військові, в понеділок підрозділи передислокуються на полігон Казлу-Руда, де проводитимуть оборонні операції з використанням броньованих всюдиходів JLTV та іншої техніки батальйону.

Також зазначається, що військова техніка буде інтенсивно пересуватися за маршрутом Клайпеда – Казлу-Руда в понеділок і вівторок, а 25-26 серпня – за маршрутом Казлу-Руда – Клайпеда.

Під час навчань імітовані боєприпаси і піротехнічні заряди будуть використовуватися лише в межах навчальної зони. Також інтенсивно використовуватимуться безпілотники.

Польові тактичні навчання триватимуть до 26 серпня на полігоні бригадного генерала Казиса Веверскіса в Казлу-Руді.

Минулого тижня у Литві почалися військові навчання "Aršus vilkas 2025" ("Лютий вовк-2025") у районах неподалік від кордону з Білоруссю.

У Молдові з 4 до 18 серпня тривають військові навчання "Вогняний щит" за участю солдатів Національної армії, румунських і американських військовослужбовців.