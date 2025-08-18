В Литве начинаются военные учения Dragoon Fury 2025 с участием 90 единиц техники

На юго-западе Литвы в понедельник начинаются учения Dragoon Fury 2025 драгунского батальона имени Великого князя Литовского Бутигейдиса, в которых принимают участие около 600 военнослужащих и 90 единиц техники.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает LRT.

Как объявили военные, в понедельник подразделения передислоцируются на полигон Казлу-Руда, где будут проводить оборонительные операции с использованием бронированных вездеходов JLTV и другой техники батальона.

Также отмечается, что военная техника будет интенсивно передвигаться по маршруту Клайпеда – Казлу-Руда в понедельник и вторник, а 25-26 августа – по маршруту Казлу-Руда – Клайпеда.

Во время учений имитированные боеприпасы и пиротехнические заряды будут использоваться только в пределах учебной зоны. Также интенсивно будут использоваться беспилотники.

Полевые тактические учения продлятся до 26 августа на полигоне бригадного генерала Казиса Веверскиса в Казлу-Руде.

На прошлой неделе в Литве начались военные учения "Aršus vilkas 2025" ("Лютый волк-2025") в районах недалеко от границы с Беларусью.

В Молдове с 4 по 18 августа проходят военные учения "Огненный щит" с участием солдат Национальной армии, румынских и американских военнослужащих.