По всій Латвії пройдуть масштабні навчання з цивільної оборони

Із 18 до 22 серпня на всій території Латвії відбудуться навчання державного рівня з цивільної оборони "Radex 2025", під час яких розіграють п'ять сценаріїв загроз, пов'язаних із ліквідацією витоку хімічних, біологічних, радіоактивних речовин і нафтопродуктів, а також запобіганням наслідкам вибуху.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Метою навчань є перевірка готовності та співробітництва установ у надзвичайних ситуаціях, вдосконалення заходів з ліквідації наслідків стихійних лих, а також практичне відпрацювання алгоритмів дій у випадках виникнення масштабних загроз у Латвії.

Навчання організовані Державною пожежно-рятувальною службою (ДПРC) у співпраці із зацікавленими держустановами та установами місцевого самоврядування, оперативними службами, Національними збройними силами, неурядовими організаціями і волонтерами.

Оперативні служби виїжджатимуть на місця проведення практичних навчань як на реальний виклик, тож ДПРC пропонує мешканцям із розумінням поставитися до збільшеного руху оперативного транспорту та можливих тимчасових обмежень руху.

У ДПРC вказують, що у жителів Латвії немає причин для занепокоєння, тому що навчання не ставлять під загрозу здоров'я або життя людей, а також не стануть причиною забруднення навколишнього середовища.

На південному заході Литви в понеділок починаються навчання Dragoon Fury 2025 драгунського батальйону імені Великого князя Литовського Бутігейдіса, в яких беруть участь близько 600 військовослужбовців і 90 одиниць техніки.

Минулого тижня у Литві почалися військові навчання "Aršus vilkas 2025" ("Лютий вовк-2025") у районах неподалік від кордону з Білоруссю.