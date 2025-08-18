По всей Латвии пройдут масштабные учения по гражданской обороне

С 18 по 22 августа на всей территории Латвии пройдут учения государственного уровня по гражданской обороне "Radex 2025", во время которых разыграют пять сценариев угроз, связанных с ликвидацией утечки химических, биологических, радиоактивных веществ и нефтепродуктов, а также предотвращением последствий взрыва.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

Целью учений является проверка готовности и сотрудничества учреждений в чрезвычайных ситуациях, совершенствование мероприятий по ликвидации последствий стихийных бедствий, а также практическая отработка алгоритмов действий в случаях возникновения масштабных угроз в Латвии.

Учения организованы Государственной пожарно-спасательной службой (ГПРС) в сотрудничестве с заинтересованными госучреждениями и учреждениями местного самоуправления, оперативными службами, Национальными вооруженными силами, неправительственными организациями и волонтерами.

Оперативные службы будут выезжать на места проведения практических учений как на реальный вызов, поэтому ГПРЦ предлагает жителям с пониманием отнестись к увеличенному движению оперативного транспорта и возможным временным ограничениям движения.

В ГПРК указывают, что у жителей Латвии нет причин для беспокойства, потому что учения не ставят под угрозу здоровье или жизнь людей, а также не станут причиной загрязнения окружающей среды.

На юго-западе Литвы в понедельник начинаются учения Dragoon Fury 2025 драгунского батальона имени Великого князя Литовского Бутигейдиса, в которых принимают участие около 600 военнослужащих и 90 единиц техники.

На прошлой неделе в Литве начались военные у чения "Aršus vilkas 2025" ("Лютый волк-2025") в районах недалеко от границы с Беларусью.