МЗС Австрії перед зустріччю у Вашингтоні закликало тиснути на Росію

Міністерка закордонних справ Австрії Беате Майнль-Райзінгер закликала зберегти сильний тиск на Росію, допоки очільник Кремля Владімір Путін не припинить війну проти України.

Про це вона написала у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Майнль-Райзінгер заявила, що 18 серпня – важливий день для України, а також для Європи.

"Не можна допустити, щоб агресія Росії та її нові радянські фантазії взяли гору. Доки Путін не буде готовий скласти зброю, ми маємо продовжувати тиск на Росію", – наголосила вона.

Австрійська дипломатка запевнила, що її країна стоїть пліч-о-пліч з Україною і підтримує її право на територіальну цілісність та самовизначення.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з президентом США Дональдом Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером до США летять кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.