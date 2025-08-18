МИД Австрии перед встречей в Вашингтоне призвал давить на Россию

Министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер призвала сохранить сильное давление на Россию, пока глава Кремля Владимир Путин не прекратит войну против Украины.

Об этом она написала в соцсети Х, передает "Европейская правда".

Майнль-Райзингер заявила, что 18 августа – важный день для Украины, а также для Европы.

"Нельзя допустить, чтобы агрессия России и ее новые советские фантазии взяли верх. Пока Путин не будет готов сложить оружие, мы должны продолжать давление на Россию", – подчеркнула она.

Австрийский дипломат заверила, что ее страна стоит плечом к плечу с Украиной и поддерживает ее право на территориальную целостность и самоопределение.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.