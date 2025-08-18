Греція перехопила понад 120 мігрантів попри призупинення розгляду заяв на притулок

У понеділок, 18 серпня, біля грецького острова Крит влада перехопила понад 120 мігрантів, попри призупинення розгляду заяв про надання притулку.

Про це пише AP, передає "Європейська правда".

Влада Греції заявила, що в понеділок рано-вранці біля острова Крит було перехоплено понад 120 мігрантів, що стало останнім випадкам із серії прибуття мігрантів, попри призупинення розгляду заяв про надання притулку та плани щодо посилення правил утримання під вартою.

Два човни, на яких перебувало 58 і 68 людей і які, як вважається, вирушили з Лівії, були зупинені, а пасажири поміщені під охорону в тимчасові притулки.

Понад сотня інших мігрантів прибули на Крит впродовж вихідних після того, як стихли сильні вітри.

У липні правоцентристський уряд припинив розгляд прохань про притулок від мігрантів, які прибувають з Північної Африки морем, щонайменше на три місяці, намагаючись стримати прибуття мігрантів з Лівії на грецький острів Крит.

На зустрічі міністрів внутрішніх справ Європейського Союзу у липні Греція представила свій план щодо стримування нелегальної міграції, який зокрема передбачає створення центрів для утримування мігрантів за межами Європи.

Нещодавно мігрантів у Греції, яким було відмовлено в наданні притулку, зобов'язали носити браслети на ногах в рамках запланованих заходів щодо прискорення депортації.