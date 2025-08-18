Греция перехватила более 120 мигрантов, несмотря на приостановление рассмотрения заявлений на убежище

В понедельник, 18 августа, возле греческого острова Крит власти перехватили более 120 мигрантов, несмотря на приостановление рассмотрения заявлений о предоставлении убежища.

Об этом пишет AP, передает "Европейская правда".

Власти Греции заявили, что в понедельник рано утром у острова Крит было перехвачено более 120 мигрантов, что стало последним случаям из серии прибытия мигрантов, несмотря на приостановление рассмотрения заявлений о предоставлении убежища и планы по ужесточению правил содержания под стражей.

Две лодки, на которых находилось 58 и 68 человек и которые, как считается, отправились из Ливии, были остановлены, а пассажиры помещены под охрану во временные приюты.

Более сотни других мигрантов прибыли на Крит в течение выходных после того, как стихли сильные ветры.

В июле правоцентристское правительство прекратило рассмотрение просьб об убежище от мигрантов, прибывающих из Северной Африки морем, по меньшей мере на три месяца, пытаясь сдержать прибытие мигрантов из Ливии на греческий остров Крит.

На встрече министров внутренних дел Европейского Союза в июле Греция представила свой план по сдерживанию нелегальной миграции, который в частности предусматривает создание центров для содержания мигрантов за пределами Европы.

Недавно мигрантов в Греции, которым было отказано в предоставлении убежища, обязали носить браслеты на ногах в рамках запланированных мероприятий по ускорению депортации.