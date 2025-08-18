Словаччина готує до передачі Україні 14-й пакет нелетальної допомоги

Міністр оборони Денис Шмигаль обговорив зі словацьким колегою Робертом Каліняком подальші кроки щодо передачі Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги.

Про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає "Європейська правда"

Міністри обговорили ключові питання оборонної співпраці та подальшу підтримку України.

"Подякував словацькій стороні за виділення наприкінці минулого року фінансової допомоги в розмірі 3,5 млн євро. За ці кошти розраховуємо на виробництво та отримання у першій половині наступного року п'яти машин для гуманітарного розмінування "Bozena 5", – розповів Шмигаль.

"Предметно обговорили та погодили подальші кроки щодо передачі Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги. Цей пакет включатиме життєво важливу для України техніку для гуманітарного розмінування, інженерну техніку та інше обладнання", – додав він.

Міністри також домовилися провести особисту зустріч найближчим часом.

Після приходу до влади в жовтні 2023 року уряд Роберта Фіцо припинив військову допомогу Києву з державних запасів Словаччини. Він також неодноразово заявляв, що стратегія західних країн щодо України провалилася.

Минулого року стало відомо, що словацька влада звернулась до поліції з проханням провести розслідування проти колишнього уряду та міністра оборони Ярослава Надя через передання Україні винищувачів МіГ-29 і системи протиповітряної оборони "Куб".

