Словакия готовит к передаче Украине 14-й пакет нелетальной помощи

Министр обороны Денис Шмыгаль обсудил со словацким коллегой Робертом Калиняком дальнейшие шаги по передаче Словакией 14-го пакета нелетальной помощи.

Об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в Facebook, передает "Европейская правда"

Министры обсудили ключевые вопросы оборонного сотрудничества и дальнейшую поддержку Украины.

"Поблагодарил словацкую сторону за выделение в конце прошлого года финансовой помощи в размере 3,5 млн евро. За эти средства рассчитываем на производство и получение в первой половине следующего года пяти машин для гуманитарного разминирования "Bozena 5", – рассказал Шмыгаль.

"Предметно обсудили и согласовали дальнейшие шаги по передаче Словакией 14-го пакета нелетальной помощи. Этот пакет будет включать жизненно важную для Украины технику для гуманитарного разминирования, инженерную технику и другое оборудование", – добавил он.

Министры также договорились провести личную встречу в ближайшее время.

После прихода к власти в октябре 2023 года правительство Роберта Фицо прекратило военную помощь Киеву из государственных запасов Словакии. Он также неоднократно заявлял, что стратегия западных стран в отношении Украины провалилась.

В прошлом году стало известно, что словацкие власти обратились в полицию с просьбой провести расследование против бывшего правительства и министра обороны Ярослава Надя из-за передачи Украине истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны "Куб".

