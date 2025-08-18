В Варшаве нашли бомбу времен Второй мировой войны

В Варшаве в понедельник, 18 августа, нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

В Варшаве возле путей в районе Гданьского моста во время земляных работ обнаружили, вероятно, неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

По словам представителя городской полиции Якуба Пациняка, место находки на пересечении улиц ограждено, ожидается прибытие саперов.

Из-за инцидента на участке Варшава-Гданьска – Варшава-Прага поезда курсируют с пониженной скоростью.

Напомним, в немецком Франкфурте-на-Майне недавно обнаружили 500-килограммовую бомбу времен Второй мировой войны, после чего провели ее обезвреживание.

А на месте разрушенного моста Каролы в Дрездене – одного из четырех мостов через реку Эльба – нашли неразорвавшуюся бомбу времен Второй мировой войны.

Также Министерство внутренних дел Сербии 9 августа сообщило об уничтожении авиационной бомбы времен Второй мировой войны, которую обнаружили в Белграде.