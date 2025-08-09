У Белграді знайшли бомбу часів Другої світової війни, її успішно знешкодили

Міністерство внутрішніх справ Сербії у суботу повідомило про знищення авіаційної бомби часів Другої світової війни, яку виявили в Белграді.

Про це, як пише "Європейська правда", відомство оголосило на Facebook.

Бомбу вагою близько 500 кілограмів з понад 200 кілограмами вибухівки раніше вилучили з будівельного майданчика в районі Белградської набережної. Її виявили під час розкопок на глибині близько двох з половиною метрів.

Це бомба британського виробництва MC 1,000lb Mks I, що залишилася після бомбардування Белграда союзниками під час Другої світової війни.

Її підірвали вранці в суботу в районі піщаної місцевості Деліблатські піски, що за 50 кілометрів від сербської столиці.

Міністр внутрішніх справ Сербії Івіца Дачіч заявив під час операції, що в ній брали участь близько 100 співробітників МВС, зокрема пожежники, рятувальники та поліція.

За даними відомства, з 2010 по кінець 2024 року у Сербії знешкодили майже 36 тисяч нерозірваних боєприпасів: авіаційних бомб, ракет, ручних та касетних авіаційних бомб, гранат, мін тощо.

Нагадаємо, в німецькому Франкфурті-на-Майні цього тижня виявили 500-кілограмову бомбу часів Другої світової війни, після чого провели її знешкодження.

А на місці зруйнованого мосту Кароли в Дрездені – одного з чотирьох мостів через річку Ельба – знайшли нерозірвану бомбу часів Другої світової війни.