Зеленський: Путін показово вбиватиме, щоб принизити дипломатичні зусилля

Президент Володимир Зеленський, коментуючи останні російські удари по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, Одесі, заявив, що Росія показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля.

Про це він написав в Х, передає "Європейська правда".

Зеленський звернув увагу, що "показовий і цинічний російський удар" відбувається на тлі зустрічі у Вашингтоні задля припинення війни.

"Будемо говорити про ключові речі з президентом Трампом. Разом з Україною в розмові братимуть участь лідери Британії, Франції, Німеччини, Італії, Фінляндії, ЄС, НАТО. Всі хочуть достойного миру та справжньої безпеки", – зазначив він.

"І саме в цей момент росіяни б’ють по Харкову, Запоріжжю, Сумщині, по Одесі, по житлових будинках, по нашій цивільній інфраструктурі. Це свідоме вбивство росіянами людей, убивство дітей", – наголосив Зеленський.

Він згадав про свідомий російський удар по енергетичному об’єкту в Одесі, що належить азербайджанській компанії. За словами президента, це удар і по енергетичній незалежності.

"Російська військова машина попри все продовжує знищувати життя. Путін показово вбиватиме, щоб і далі тиснути на Україну, на Європу та щоб принизити дипломатичні зусилля", – заявив Зеленський.

"Саме тому ми так чекаємо допомоги з припиненням убивств. Саме тому потрібні надійні гарантії безпеки. Саме тому Росія не має отримати жодної винагороди за цю війну. Війну треба завершувати. І почути "стоп" повинна саме Москва", – наголосив він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для зустрічі з Трампом після того, як той провів саміт із Путіним. Вони зустрінуться близько 20:15 за київським часом.

Разом з українським лідером у США будуть кілька європейських лідерів. Проте, за даними ЗМІ, спершу у Зеленського відбудеться двостороння зустріч лише з Трампом. Опісля буде спільна зустріч з європейцями.

У зустрічі в Вашингтоні візьмуть участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, президент Фінляндії Александр Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.