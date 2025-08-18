Зеленский: Путин будет показательно убивать, чтобы унизить дипломатические усилия

Президент Владимир Зеленский, комментируя последние российские удары по Харькову, Запорожью, Сумской области, Одессе, заявил, что Россия будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия.

Об этом он написал в Х, передает "Европейская правда".

Зеленский обратил внимание, что "показательный и циничный российский удар" происходит на фоне встречи в Вашингтоне для прекращения войны.

"Будем говорить о ключевых вещах с президентом Трампом. Вместе с Украиной в беседе примут участие лидеры Великобритании, Франции, Германии, Италии, Финляндии, ЕС, НАТО. Все хотят достойного мира и настоящей безопасности", – отметил он.

"И именно в этот момент россияне бьют по Харькову, Запорожью, Сумской области, по Одессе, по жилым домам, по нашей гражданской инфраструктуре. Это сознательное убийство россиянами людей, убийство детей", – подчеркнул Зеленский.

Он вспомнил об осознанном российском ударе по энергетическому объекту в Одессе, принадлежащему азербайджанской компании. По словам президента, это удар и по энергетической независимости.

"Российская военная машина, несмотря ни на что, продолжает уничтожать жизни. Путин будет показательно убивать, чтобы и дальше давить на Украину, на Европу и чтобы унизить дипломатические усилия", – заявил Зеленский.

"Именно поэтому мы так ждем помощи с прекращением убийств. Именно поэтому нужны надежные гарантии безопасности. Именно поэтому Россия не должна получить никакого вознаграждения за эту войну. Войну нужно заканчивать. И услышать "стоп" должна именно Москва", – подчеркнул он.

Напомним, президент Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для встречи с Трампом после того, как тот провел саммит с Путиным. Они встретятся около 20:15 по киевскому времени.

Вместе с украинским лидером в США летят несколько европейских лидеров. Однако, по данным СМИ, сначала у Зеленского состоится двусторонняя встреча только с Трампом. После будет совместная встреча с европейцами.

Во встрече в Вашингтоне примут участие президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон, президент Финляндии Александр Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.