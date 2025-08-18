Сийярто взялся шантажировать Украину поставками электроэнергии

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто намекнул на возможное прекращение поставок электроэнергии из его страны в Украину, несмотря на то, что такие поставки осуществляются на коммерческой основе.

Об этом он написал в Facebook, отвечая на заявление украинского коллеги Андрея Сибиги, передает "Европейская правда".

"Он написал, чтобы я пожаловался россиянам. Коллега как-то не обратил внимания на факты. Первый факт: Россия уже десятилетиями поставляет нефть в Венгрию по трубопроводу "Дружба". Это в интересах Венгрии. Второй факт: Украина атакует этот трубопровод, и из-за украинских атак поставки нефти регулярно прекращаются. Это противоречит интересам Венгрии", – отметил Сийярто.

Он подчеркнул, что интересы Венгрии для него на первом месте.

"И не будем забывать: большая часть электроэнергии для Украины поступает из Венгрии", – написал Сийярто.

Стоит отметить, что поставки электроэнергии Украине осуществляют венгерские трейдеры на коммерческой основе, она не предоставляется в виде помощи.

Утром 18 августа Сийярто заявил, что "Украина снова атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию, что привело к прекращению поставок нефти в страну".

На прошлой неделе Сийярто обвинил Украину в ударе по "важной распределительной станции" нефтепровода "Дружба" в Брянской области России.

