Прем'єром землі у Німеччині вперше стане політик турецького походження

У Німеччині "Зелені" та християнські демократи (ХДС) Фрідріха Мерца після кількох тижнів напружених переговорів уклали коаліційну угоду в південно-західній землі Баден-Вюртемберг.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє DW.

Головні учасники переговорів – Джем Оздемір від "Зелених" та Мануель Гагель від ХДС – зазначили, що обидві сторони доклали чималих зусиль. Вони охарактеризували результат як не просто мінімальний компроміс, а "реформаторську коаліцію".

Оздемір має стати першим прем'єр-міністром німецької землі турецького походження. Він замінить на посаді попереднього прем'єр-міністра Вінфріда Кречманна. Коаліційна угода має бути представлена наступного тижня, після чого відбудеться заплановане обрання Оздеміра прем'єр-міністром 13 травня.

Партнери по коаліції вже визначилися з розподілом міністерств.

Альянс "Зелених" і ХДС у Німеччині також відомий як "піца-коаліція". Ця назва виникла після того, як молоді політики від ХДС і "Зелених" почали неформально зустрічатися в піцерії в Бонні, коли місто ще було столицею Німеччини.

Як молодший партнер, ХДС отримує ключові портфелі, зокрема міністерства внутрішніх справ, економіки та транспорту, тоді як "Зелені" відповідатимуть за фінанси, соціальні справи, навколишнє середовище та житло.

Ключові кадрові рішення залишаються невирішеними, зокрема щодо того, чи стане голова ХДС у Баден-Вюртемберзі Гагель міністром внутрішніх справ.

Оздемір заявив, що коаліція не буде просто розподіляти обов'язки за партійними лініями. Натомість він наголосив на спільному підході до питань безпеки, кліматичної політики та економічної потужності. Він пообіцяв поєднати захист клімату з економічним зростанням, одночасно зменшуючи навантаження на бізнес.

Обидві партії, які спільно керують у Баден-Вюртемберзі з 2016 року, після виборів 8 березня отримали по 56 місць у земельному парламенті, що ускладнило переговори та посилило напругу під час передвиборчої кампанії. "Зелені" виграли вибори з мінімальною перевагою.

Партія Мерца пропонувала розділити прем’єрство, але "Зелені" відмовилися.