Сибіга відповів Сійярто: скарги щодо нафти надсилайте своїм друзям у Москві

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяву свого угорського колеги Петера Сійярто, який раніше звинуватив Україну в "атаці" на нафтопровід.

Про це Сибіга написав у соцмережі Х, передає "Європейська правда".

Вранці 18 серпня Сійярто заявив, що "Україна знову атакувала нафтопровід, що веде до Угорщини, що призвело до припинення поставок нафти до країни". Також він "нагадав" українським політикам, що "електроенергія з Угорщини відіграє ключову роль в енергопостачанні України".

"Петере, це Росія, а не Україна, розпочала цю війну і відмовляється її закінчити", – відповів на це Сибіга.

Він наголосив, що Угорщині роками говорили, що Москва є ненадійним партнером, а Будапешт, попри це, доклав "всіх зусиль, щоб зберегти свою залежність від Росії", навіть після початку повномасштабної війни.

"Тепер ви можете надсилати свої скарги – і погрози – своїм друзям у Москві", – додав український дипломат.

Минулого тижня Сійярто звинувачував Україну в ударі по "важливій розподільчій станції" нафтопроводу "Дружба" в Брянській області Росії.

Нагадаємо, Єврокомісія запропонувала ввести юридично обов'язкову заборону на імпорт російського газу та скрапленого природного газу до ЄС до кінця 2027 року. Пропозиція включає забезпечення того, щоб цей план не міг бути заблокований Будапештом і Братиславою.

У липні Сійярто заявив про прогрес у реалізації проєкту нового нафтопроводу між Угорщиною та Сербією, який анонсували раніше навесні, та знову покритикував ЄС за відмову від російських енергоресурсів.

