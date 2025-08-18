Зеленский проводит встречу с Келлогом в Вашингтоне

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник проводит встречу со спецпредставителем США по вопросам Украины и России Китом Келлогом перед переговорами с президентом США и европейскими лидерами, которые состоятся позже.

Об этом сообщает "Укринформ", информирует "Европейская правда".

Встреча проходит в отеле Hay-Adams, недалеко от резиденции Белого дома.

Позже в понедельник президент Зеленский проведет тет-а-тет с президентом Трампом в Белом доме. После этого пройдут переговоры в расширенном формате с европейскими лидерами.

По данным СМИ, после февральского скандала в Овальном кабинете британские чиновники пытались научить Зеленского "говорить на языке Трампа" – ожидается, что этот подход будет воплощен во время переговоров в Белом доме в понедельник.

По сообщению издания Axios, Белый дом спрашивал украинских чиновников, наденет ли Зеленский костюм на встречу с Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Одежда Зеленского стала проблемой во время его предыдущей встречи в Овальном кабинете с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско.