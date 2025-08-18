Трамп знову похвалився, як "завершив шість війн" і назвав дурнями всіх, хто його критикує
Президент США Дональд Трамп знову заявив, що "завершив шість війн" протягом своєї каденції, та назвав "дурнями" усіх, хто ставить під сумнів його розуміння та підходи у питанні російсько-української війни.
Як повідомляє "Європейська правда", повідомлення він розмістив у своїй соцмережі Truth Social.
Трамп написав, що "врегулював шість війн за шість місяців, з яких одна могла обернутися ядерною катастрофою" – про що вже говорив в інтерв’ю Fox News одразу після зустрічі з очільником Кремля.
"Та я все ще змушений читати і слухати The Wall Street Journal і багато інших, хто взагалі не тямить, як вони мені розповідають, що я у питанні Росії-України роблю все не так. Це війна сонного Джо Байдена, не моя. Я тут лише для того, щоб її спинити", – заявив Трамп, вкотре додавши, що "війна б не почалася, якби він був президентом".
"Я дуже добре знаю, що роблю, і мені не потрібні поради людей, які роками працювали над цими конфліктами, і ніколи нічого не могли вдіяти, щоб зупинити їх. Вони дурні, без здорового глузду, розуму чи розуміння, і вони роблять триваючу катастрофу з Росією-Україною лише складнішою для вирішення. Попри всіх моїх "легковагових" та дуже ревнивих критиків, я це зроблю", – заявив Трамп.
Це вже не перша емоційна Трампова заява перед очікуваною зустріччю з президентом України та низкою європейських лідерів у Білому домі, що почнеться за кілька годин.
Перед цим Трамп наїхав на критичні до нього ЗМІ, заявивши, що вони навіть капітуляцію Росії "назвали б його провалом".
До того він розкритикував як "фейкові новини" публікації, де стверджували, що Трамп "зазнав великої поразки", дозволивши Путіну прибути на саміт у Сполучених Штатах.