Трамп снова похвастался, как "завершил шесть войн", и назвал дураками всех, кто его критикует

Президент США Дональд Трамп снова заявил, что "завершил шесть войн" за время своего пребывания в должности, и назвал "дураками" всех, кто ставит под сомнение его понимание и подходы в вопросе российско-украинской войны.

Как сообщает "Европейская правда", сообщение он разместил в своей социальной сети Truth Social.

Трамп написал, что "урегулировал шесть войн за шесть месяцев, из которых одна могла обернуться ядерной катастрофой" – о чем уже говорил в интервью Fox News сразу после встречи с главой Кремля.

"Но я все еще вынужден читать и слушать The Wall Street Journal и многих других, кто вообще не понимает, как они мне рассказывают, что я в вопросе России-Украины делаю все не так. Это война сонного Джо Байдена, не моя. Я здесь только для того, чтобы ее остановить", – заявил Трамп, в очередной раз добавив, что "война не началась бы, если бы он был президентом".

"Я очень хорошо знаю, что делаю, и мне не нужны советы людей, которые годами работали над этими конфликтами и никогда ничего не могли сделать, чтобы их остановить. Они глупы, лишены здравого смысла, ума или понимания, и они делают продолжающуюся катастрофу с Россией и Украиной только более сложной для решения. Несмотря на всех моих "легковесных" и очень ревнивых критиков, я это сделаю", – заявил Трамп.

Это уже не первое эмоциональное заявление Трампа перед ожидаемой встречей с президентом Украины и рядом европейских лидеров в Белом доме, которая начнется через несколько часов.

Перед этим Трамп наехал на критически настроенные к нему СМИ, заявив, что они даже капитуляцию России "назвали бы его провалом".

До этого он раскритиковал как "фейковые новости" публикации, где утверждалось, что Трамп "потерпел крупное поражение", позволив Путину прибыть на саммит в Соединенные Штаты.