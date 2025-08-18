Трамп знову наїхав на ЗМІ: навіть капітуляцію Росії "назвали б його провалом"

Президент США Дональд Трамп у черговій заяві різко розкритикував американські медіа та Демократичну партію, звинувативши їх у спотворенні його мирних зусиль для звершення російсько-української війни.

Про це Трамп написав у соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда".

Президент США опублікував це повідомлення у день, коли він прийматиме президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів у Білому домі.

"Я абсолютно переконаний, що якби Росія підняла руки і сказала: "Ми здаємось, ми визнаємо поразку, ми капітулюємо, ми віддаємо Україні та великим Сполученим Штатам Америки, найбільш шанованій, поважаній і могутній країні всіх часів, Москву і Санкт-Петербург, а також усе довкола на тисячу миль", то фейкові ЗМІ та їхні партнери-демократи сказали б, що це був поганий і принизливий день для Дональда Трампа, один із найгірших днів в історії нашої країни", – написав президент США.

Трамп додав, що це ще раз доводить, чому він називає своїх критиків "фейковими новинами" і "радикальними лівими демократами, які занепадають".

Раніше Трамп розкритикував медіа за "несправедливе" висвітлення його зустрічі з Путіним.

Трамп також заявляв, що "фейкові новини" стверджували, ніби він "зазнав великої поразки", дозволивши Путіну прибути на саміт у Сполучених Штатах.