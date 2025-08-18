Сибига рассказал, как готовят с союзниками потенциальные гарантии безопасности для Украины

Министр иностранных дел Андрей Сибига рассказал, что детали потенциальных гарантий безопасности для Украины разрабатывают на уровне советников по безопасности лидеров государств, участвующих в процессе.

Как сообщает "Укринформ", пишет "Европейская правда", об этом он сказал во время панельной дискуссии в рамках презентации программы действий правительства.

Сибига сообщил, что конкретные пункты будущих гарантий безопасности, которые должны стать реальным механизмом сдерживания России, прорабатываются на уровне советников по национальной безопасности Украины и стран-партнеров.

"Я не буду вдаваться в детали, потому что слишком ответственная сегодня встреча (в Вашингтоне. – Ред.). Единственное, что могу вам сказать, – что на уровне советников по вопросам национальной безопасности ведется активная работа в этом направлении – нарабатывается содержание и конкретные пункты", – сказал Сибига.

Он подчеркнул, что Украина уже имеет достаточно горького опыта, поэтому есть "четкое понимание параметров этих будущих гарантий безопасности" и они должны быть направлены на предотвращение любой новой агрессии РФ в будущем.

Министр назвал значительным сдвигом то, что в обсуждениях высокого уровня вообще начал звучать термин "гарантии".

Сибига отметил, что Украина рассматривает в качестве гарантов те страны, которые могут конкретными способами способствовать усилению ее безопасности.

По его словам, еще одна составляющая пакета гарантий безопасности – сделать Украину более самодостаточной, "чтобы мы не зависели от своих партнеров в тех критических поставках, которые так необходимы для нашего воина, для фронта, для нашей оборонки".

Напомним, вечером 18 августа в Вашингтоне начнется встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а после этого – следующая встреча с участием ряда европейских лидеров, в продолжение дипломатических взаимодействий после саммита лидеров США и РФ на Аляске.

Перед переговорами с Трампом европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу.

Трамп перед встречей опубликовал несколько эмоциональных заявлений с обвинениями своих критиков и утверждает, что "точно понимает и знает", что делает в вопросе российско-украинской войны.

Владимир Зеленский в Вашингтоне уже встретился со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Подробный анализ и инсайды о том, о чем договорились Путин и Трамп, читайте в статье "ЕвроПравды" "Победа Путина, удар по Украине. О чем Трамп договорился на Аляске".