Президент Євроради скликав онлайн-зустріч лідерів ЄС після переговорів у Вашингтоні

Лідери країн ЄС у вівторок проведуть позачергове онлайн-обговорення за підсумками того, що відбудеться на масштабних переговорах у Вашингтоні за участі лідерів США, України та низки країн Європи увечері 18 серпня.

Як пише "Європейська правда", про це оголосив президент Євроради Антоніу Кошта.

Кошта зазначив, що скликав на вівторок зустріч Євроради у відеоформаті, що розпочнеться о 13-00 за Брюсселем (14-00 за Києвом), з метою обговорити підсумки масштабних переговорів щодо російсько-української війни у Вашингтоні.

"Разом зі США ЄС продовжить працювати над забезпеченням довготривалого миру, який гарантуватиме життєво важливі безпекові інтереси України та Європи", – зазначив Антоніу Кошта.

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.

Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and… – António Costa (@eucopresident) August 18, 2025

За інформацією від джерел "ЄвроПравди", на зустріч запрошені усі 27 лідерів країн-членів ЄС.

Як відомо, за лічені години у Вашингтоні розпочнеться зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, а після того – наступна зустріч за участі низки європейських лідерів, у продовження дипломатичних взаємодій після саміту лідерів США та РФ на Алясці.

Перед переговорами з Трампом європейські лідери та Зеленський матимуть підготовчу зустріч.

Володимир Зеленський у Вашингтоні вже зустрівся зі спецпредставником Трампа з питань України Кітом Келлогом.

Трамп перед зустріччю опублікував кілька емоційних заяв зі звинуваченнями своїх критиків, та стверджує, що "точно розуміє і знає", що робить у питанні російсько-української війни.

Дивіться відеопояснення "ЄвроПравди" про те, чого очікувати від переговорів у Вашингтоні.