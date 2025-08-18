Президент Евросовета созвал онлайн-встречу лидеров ЕС после переговоров в Вашингтоне

Лидеры стран ЕС во вторник проведут внеочередное онлайн-обсуждение по итогам того, что произойдет на масштабных переговорах в Вашингтоне с участием лидеров США, Украины и ряда стран Европы вечером 18 августа.

Как пишет "Европейская правда", об этом объявил президент Евросовета Антониу Кошта.

Кошта отметил, что созвал на вторник встречу Евросовета в видеоформате, которая начнется в 13-00 по Брюсселю (14-00 по Киеву), с целью обсудить итоги масштабных переговоров по российско-украинской войне в Вашингтоне.

"Вместе с США ЕС продолжит работать над обеспечением долгосрочного мира, который гарантирует жизненно важные интересы безопасности Украины и Европы", – отметил Антониу Кошта.

I have convened a video conference of the members of the European Council for tomorrow at 13.00 CEST, for a debriefing of today’s meetings in Washington DC about Ukraine.

Together with the US, the EU will continue working towards a lasting peace that safeguards Ukraine’s and… – António Costa (@eucopresident) August 18, 2025

По информации источников "ЕвроПравды", на встречу приглашены все 27 лидеров стран-членов ЕС.

Как известно, через несколько часов в Вашингтоне начнется встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, а после этого – следующая встреча с участием ряда европейских лидеров, в продолжение дипломатических взаимодействий после саммита лидеров США и РФ на Аляске.

Перед переговорами с Трампом европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу.

Владимир Зеленский в Вашингтоне уже встретился со спецпредставителем Трампа по вопросам Украины Китом Келлогом.

Трамп перед встречей опубликовал несколько эмоциональных заявлений с обвинениями своих критиков и утверждает, что "точно понимает и знает", что делает в вопросе российско-украинской войны.

