СМИ: Зеленский и евролидеры совещаются в посольстве Украины перед встречей с Трампом

В понедельник утром европейские лидеры прибыли в посольство Украины в США, чтобы провести встречу с Владимиром Зеленским перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме.

Об этом сообщают британские СМИ, в частности, Sky News, BBC и The Guardian, пишет "Европейская правда".

BBC, в частности, сообщает, что в посольстве началась "подготовительная встреча" с Владимиром Зеленским.

Ранее журналисты зафиксировали, как к зданию прибыли президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Финляндии Александер Стубб, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Кир Стармер заходит в посольство Украины в Вашингтоне источник: Sky news

Sky News пишет, что еще ожидается прибытие лидеров Франции, Италии и Германии.

Президент Зеленский встречает президента Финляндии Стубба

Ранее стало известно, что европейские лидеры и Зеленский проведут подготовительную встречу перед разговором с Трампом. Когда и где состоится встреча, не уточняется.

Ранее Зеленский провел в Вашингтоне встречу со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом.

После нее президент заявил, что Россию можно принудить к миру только силой – и у президента США Дональда Трампа есть такая сила.