Дизайнер одежды Зеленского рассказала, наденет ли он костюм на встречу с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не наденет на встречу с президентом США в понедельник традиционный костюм с галстуком.

Об этом сообщила одна из дизайнеров украинского президента Politico, пишет "Европейская правда".

Зеленский, который с момента полномасштабного вторжения РФ более трех лет назад носит на публике светло-зеленые свитшоты, поло и одежду в военном стиле, ранее подвергался критике со стороны некоторых республиканцев-сторонников Трампа за то, что не одевается в соответствии со статусом встречи с президентом США.

"На этот раз президент (Зеленский) будет в костюме, но стиль останется военным с той же символикой: он является главой государства, которое находится в состоянии войны", – сказала Эльвира Гасанова, украинская бизнесвумен и дизайнер бренда Damirli, который создает один из фирменных образов Зеленского.

"В то же время важно подчеркнуть, что именно Владимир Зеленский лично решает, что надеть", – добавила она.

"Президент сейчас находится в состоянии, когда каждая деталь имеет значение – его внешний вид, настроение, эмоции. Поэтому как лидер Украины он выбирает образ, который лучше всего соответствует его роли и моменту", – отметила Гасанова.

Встречая европейских лидеров у посольства Украины в Вашингтоне в понедельник, президент Зеленский был одет в черную рубашку и черный пиджак.

На встрече со спецпосланником Китом Келлогом, которая прошла ранее в понедельник, Зеленский был в футболке.

По данным издания Axios, Белый дом спросил украинских чиновников, оденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с президентом Дональдом Трампом в Овальном кабинете в понедельник.

Одежда Зеленского стала проблемой во время его предыдущей встречи в Овальном кабинете с Трампом, которая обернулась дипломатическим фиаско. Дональду Трампу не понравился наряд Зеленского в стиле милитари.

Зеленский не носит костюм с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Как-то экс-президент Польши Анджей Дуда пожелал, чтобы Зеленский приехал на один из саммитов "в костюме", что символизировало бы завершение войны в Украине.